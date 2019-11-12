Лукашенко совершает официальный визит в Австрию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-12 ноября совершает официальный визит в Австрию. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

12 ноября Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и лидером правящей партии Себастьяном Курцем.



На встречах планируется обсудить торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, ситуацию в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, охрану окружающей среды.



Одновременно в Вене пройдет австрийско-белорусский бизнес-форум. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby