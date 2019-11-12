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11. 11. 2019

Лукашенко совершает официальный визит в Австрию

Александр Лукашенко и президент Австрии Александр Ван дер Беллен Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-12 ноября совершает официальный визит в Австрию. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

12 ноября Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и лидером правящей партии Себастьяном Курцем.

На встречах планируется обсудить торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, ситуацию в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, охрану окружающей среды.

Одновременно в Вене пройдет австрийско-белорусский бизнес-форум.
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