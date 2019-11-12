В Беларуси планирует снизить использование полимерной упаковки

Министерство ЖКХ Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о совершенствовании системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Документ подготовлен для совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В частности, планируется снизить использование полимерной упаковки и минимизировать негативное воздействие полимерных отходов на окружающую среду.

Для этого предлагается увеличить размеры платы производителей и поставщиков на счет Оператора вторичных материальных ресурсов за сбор, обезвреживание и использование отходов товаров и отходов упаковки, в отношении полимерной упаковки кроме биоразлагаемых мешков и сумок из растительного сырья, и пластиковой посуды.

Увеличение размеров платы должно привести к замене полиэтиленовой упаковки экологически безопасной упаковкой из стекла, бумаги или биоразлагаемой, плата на которые не увеличивается. Также повышение платы позволит стимулировать применение собственной системы сбора и переработки отходов производителями и поставщиками.

Общественное обсуждение продлится по 21 ноября.