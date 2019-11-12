В Дрогичинском районе бешеный хорек укусил женщину

Бешеный хорек укусил жительницу Дрогичинского района. Инцидент произошел в агрогородке Бездеж 1 ноября. Женщина 1950 года рождения нашла в курятнике двух задушенных кур. Увидев в строении нору, она сунула туда руку. Зверек укусил ее за палец. Пенсионерка Сельчанка обратилась в поликлинику, где ей назначили прививки от бешенства.

Муж женщины установил капканы, в один из которых и попал хорек. Исследование подтвердило наличие у него вируса бешенства, передает БелТА.

За пять лет в Дрогичинском районе это четвертый случай бешенства. Ранее носителями вируса были две лисы и бездомный кот.