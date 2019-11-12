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11. 11. 2019

Женская сборная Беларуси 11-я из 213 стран в мировом рейтинге по баскетболу

8 ноября Международная федерация баскетбола обнародовала новый рейтинг женских сборных.

Среди лучших европейских дружин белоруски расположились на 6-й строчке в табели о рангах.

Обновления в рейтинге будут основаны на результатах игр, начиная от региональных предварительных отборов до финала чемпионата мира по баскетболу среди женщин, включая Олимпийские игры и континентальные чемпионаты ФИБА.

Сильнейшей командой планеты на данный момент является сборная США. Австралия заняла второе место, Испания – третье.

Мужская сборная Беларуси находится на 52-ом месте в рейтинге ФИБА (28-ое – в Европе). Напомним, что в начале 2017 года команда занимала лишь 92-ую строчку, а в 2018 – 56-ую.

Основной принцип женской рейтинговой  системы такой же, как и у мужских сборных. В рамках официальных соревнований ФИБА в каждой игре присуждается 1000 базовых очков, которые команды-соперники делят между собой в зависимости от того победа это или поражение. Стоит отметить, что по мере прохождения дружинами в следующие раунды турниров, количество баллов, начисляемое за матч, увеличивается.

Международная федерация баскетбола подчеркнула, что для новой системы рейтинга на основе исторических показателей женских турниров ФИБА были пересмотрены коэффициенты каждого соревнования. В этой системе также реализована так называемая система «временного спада», поощряющая команды за их самые последние выступления.
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