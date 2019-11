«Добро пожаловать», или как белорусские ИТ-компании встречают новичков!

Все мы хоть раз, но были новичками в компании! И многие из нас испытывали стресс/волнение/неуверенность (нужное – подчеркнуть) на новом рабочем месте. А ведь помочь новому сотруднику освоиться и почувствовать себя желанным вполне легко. Например, с помощью welcome pack (приветственный пакет)!

Но в Беларуси это еще непопулярная практика. Согласно данным опроса РАБОТА.TUT.BY всего 23% работодателей встречают новичков подарками. При этом считается, что сфера ИТ-технологий быстрее всего подхватывает тренды и перенимает «плюшки» с Запада.

Перед вами подборка welcome pack’ов белорусских IT-компаний, которые отмечают, что таким образом стараются снизить уровень стресса у новичка и погрузить сотрудника в корпоративную культуру.

Что вкладывают, как и зачем дарят welcome pack рассказывают представители белорусских IT-компаний.

Wargaming

Как сообщили в PR-отделе минского центра разработки СООО «Гейм Стрим» новые сотрудники в первый рабочий день получают брендированные подарки: термокружку, ланьярд, футболку, а также блокнот и ручку.

Почему важно вручать welcome pack? Блокнот и ручка – это полезно: в первый день сотрудник получает много новой информации, которую лучше записать, чтобы потом к ней вернуться. Например, как устроена структура компании, как решать организационные вопросы и так далее. А кофе из фирменной термокружки пить приятнее, чем из обычной, плюс спасает от использования пластиковых стаканчиков. Брендированные подарки – это еще и приятно, это символ сопричастности, знак того, что ты стал частью команды.

Welcome pack – это только начало. После окончания испытательного срока сотрудник получает корпоративную толстовку. Также действует программа Seniority: ты получаешь подарок на годовщины работы. Чем дольше работаешь, тем круче подарок: это могут быть наушники, рюкзак, чемодан, часы, другие ценные подарки.

Каждый год компания дарит подарки на праздники – Новый год, 23 февраля и 8 марта, день рождения компании, день рождения сотрудника и т.д.

По брендированной одежде или аксессуарам мы «своих» узнаем в городе. В минском центре разработки работает более 2200 человек, не все друг друга знают в лицо, но, когда ты встречаешь кого-то с узнаваемой айдентикой – здороваешься с ним, человек улыбается в ответ. Так что это что-то вроде секретного кода.

Veraxen

Компания Veraxen, создающая мобильные игры для “зарядки мозгов”, тоже очень любит новичков.

Про Welcome pack компании рассказала HR-менеджер, Войтеховская Алена:

«В минском офисе Veraxen, после небольшой экскурсии, сотрудников уже ожидает полностью оснащенное рабочее место с любой техникой на выбор новичка. И в подарок от компании:

фирменная майка ;

; письмо с советами и подсказками для быстрой̆ адаптации (политикой̆ компании, контактами и днями рождениями сотрудников, планом рассадки, бонусами компании, описанием мест для обеда и перекусов рядом с офисом);

для быстрой̆ адаптации (политикой̆ компании, контактами и днями рождениями сотрудников, планом рассадки, бонусами компании, описанием мест для обеда и перекусов рядом с офисом); брелок-рулетку для ключей,

для ключей, блокнот и ручку для первых заметок,

для первых заметок, сертификаты на курсы английского, занятия спортом и возможность посещать различные образовательные мероприятия для повышения своего профессионального уровня,

на курсы английского, занятия спортом и возможность посещать различные образовательные мероприятия для повышения своего профессионального уровня, ссылку на специально собранный плейлист для первого рабочего дня,

для первого рабочего дня, кружечку горячего кофе и свежайшие фрукты и сладости.

Чтобы коллектив быстрее принял новичка и начал его узнавать, всем членам команды приходит рассылка с информацией о новом сотруднике и его ответами на предварительно заданные блиц-вопросы, например такими как: "твой самый странный талант, какую книгу/фильм мог бы рекомендовать и т.д.»

SoftTeco

О welcome pack’е компании Таисия Пастухова, специалист по коммуникации, говорит следующее: «Все «плюшки» новичок получает сразу. В этом плане для нас не существует разделения на «старичков» и «новичков». Для начала мы дарим новому сотруднику то, что обеспечит его работу. Ну и, конечно, небольшие приятности. Все они забрендированы нашим логотипом – ведь мы не просто группа людей, мы SoftTeco Team, дружная команда.

Итак, наш Welcom Pack включает в себя технику и полезные для офисной жизни вещи.

Ноутбук, наушники и, по его желанию, стационарный компьютер и мышка. Подарочный пакет, в котором лежат ручка, блокнот и канцтовары. Сразу скажем, что мы стараемся по минимуму использовать бумагу в нашем офисе, весь документооборот электронный. Поэтому канцтовары – это больше для проформы. Однако, если сотруднику хочется вести записи, складывать все в папки и т.д., он говорит об этом. И уже через пару часов, максимум завтра, все нужные вещи лежат у него на столе. Кружка и бутылка для воды - мы выступаем за здоровую экологию в офисе, поэтому не используем пластик и одноразовую посуду, а дарим каждому красивую многоразовую бутылку для воды и кружку».

Itexus

Про то, как встречают новых сотрудников (и не только их) в Itexus нам рассказала Мария Карсеко, HR компании.

«В наш Welcome Pack стандартно входит:

- кружка с логотипом;

- фирменная подставка под кружку;

- бутылочка для воды (стараемся заботиться о природе и не использовать пластиковые стаканы);

- пропуск для входа и выхода из здания;

- небольшая шоколадка для поднятия настроения;

- вся необходимая канцелярия;

Также после собеседования мы традиционно дарим небольшой подарок в благодарность за время всем, кто к нам приходит. В нём – блокнот, ручка, наклейки и шоколадка. Шоколадкой можно подкрепиться после собеседования, а наши блокноты студенты часто берут с собой на пары. Внутри блокнота, кроме обычных листов в клеточку, на некоторых страницах есть еще маленькие головоломки, раскраски-антистресс или просто смешные комиксы с шутками, которые поймут только те, кто работает в айти.

Обычно после интервью ребята очень удивляются подаркам (ну а кто не любит подарки?), а для некоторых из ребят наш пакет становился поводом для того, чтобы выбрать именно нас».

Admitad

В Admitad к Welcome pack подошли креативно. Об этом рассказывает HRBP Admitad Александра Гуляева:

«Всех ребят, которые присоединяются к нашей Admitad команде в Минске, в первый день на рабочем месте ожидает Welcome pack. Мы постарались включить в него самый необходимый набор и немного нашей души, а именно: брендированные блокнот, ручка, бирдекель, Discount card Admitad, стикерпак и значки #Admitadteam, #lovemyjob.

Наш стикерпак разрабатывался индивидуально под нас, на основе баек о работе в «Адмитаде». Наклейки несут в себе забавные истории, которые мы с ребятами не устаем вспоминать и любим посмеяться над ними. А кальян – это негласный символ нашего офиса (его можно было бы нарисовать на нашем фамильном гербе). Практически каждый день наши ребята заканчивают в кальянной, в теплой и уютной атмосфере доделывая рабочие задачи.

После прохождения испытательного срока, каждый сотрудник получает именную кружку Admitad, с надписью от коллег (придумывание этой надписи всегда превращается в смешной квест), например, у меня на кружке написано: "Александра - жму лежа от груди 40 кг".

Таким образом с первого дня новичок чувствует себя "частью корабля, частью команды" (эта фраза, кстати, тоже офисный мемчик). Да и просто любому человеку приятно получать подарки! Про страсть разработчиков к стикерам даже говорить не стоит».

Awem Games

Сразу после знакомства с командой новички получают Welcome Pack со всем необходимым в первый день работы.

В эко-сумке находится чашка, блокнот, отрывной блок и ручка для записи важных мыслей, ланьярд, картхолдер для банковской карты, пропуск в офис и стикерпаки.

На столе нового сотрудника ожидает приветственная открытка.

Территория АйТи

Директор ООО «Территория АйТи», Игорь Касперук, рассказал, что Welcome pack компании: именная кружка, блокнот, ручка, карандаш, ланьярд и чехол для пропуска, рубашка-поло с логотипом компании и Employee Handbook.

«Welcome pack — одно из первых впечатлений о компании. Пакет новичка, во-первых, помогает снизить уровень стресса, дать ему понять, что в новой компании его ждали и рады видеть. А во-вторых — познакомить новых членов команды с правилами, традициями, погрузиться в корпоративную культуру. Для этого в нашем Welcome pack есть Employee Handbook, в котором описаны наиболее интересующие вопросы о компании и ее бизнес-процессах. После знакомства с коллегами и экскурсии по офису, HR менеджер проводит новичка к рабочему месту, где его ждет iMac и Welcome pack.

После прохождения испытательного срока каждый сотрудник получает расширенный социальный пакет компании (медицинскую страховку, компенсации за спорт и т.п.). Далее, в зависимости от стажа, у наших работников появляются рюкзаки, толстовки и различные предметы для путешествий».

ScienceSoft

Про то, что ждет новичков в ScienceSoft, рассказывает Юлия Григорович, PR-менеджер компании: «Пакет Новичка» ждет сотрудника на рабочем месте. Это всегда приятная неожиданность и милый бонус от компании. В Welcome Pack входит брендированная майка ScienceSoft, ручка и блокнот, кружка и подставка под горячее, автовизитка, ланьярд для бейджа и корпоративный журнал ScienceSoft, позволяющий поближе познакомиться с компанией и ее сотрудниками.

Также на почту каждому новому сотруднику автоматически приходит Welcome letter. Это удобный и наглядный мини-справочник, который знакомит новичка с организационной структурой компании, внутрикорпоративным сайтом, программой страхования, показывает, как забронировать массажное кресло или где скачать приложение по корпоративным скидкам. Welcome pack и Welcome Letter, а также налаженные процессы менторства помогают новичкам быстрее влиться в коллектив и чувствовать себя комфортно на новом месте».

hoster.by

HR-директор, Надежда Мазаник: «Wеlcome-пакет hoster.by с порога намекает новым сотрудникам, что надо готовиться к глубокому погружению в тему. Основное направление развития компании — это облачные решения для бизнеса, поэтому мантра In Cloud We Trust входит в жизнь ребят с первого рабочего дня. Новички получают фирменную кружку, майку, релакс-игрушку, админский стикерпак для погружения в терминологию и ручку с блокнотом.

Если испытательный срок успешно пройден, то коллекция маек сотрудника пополняется дизайнерской вещью, созданной в коллаборации с одним из белорусских брендов. Возможно, вы уже видели в городе или магазинах принты с совой-админом или айтишной белкой. Это изначально корпоративные рисунки hoster.by, которые успешно ушли в масс-маркет».

Stark Games

HR, Алена Егорова, рассказала, что входит в Welcome pack компании:

- письменные принадлежности (блокнот разных форматов на выбор, ручка) – это про нужность обычных вещей.

Актуально в первые дни, когда новый сотрудник в буквальном смысле «поглощает» много информации - помогает быстро делать полезные заметки, сохранить детали беседы, знакомства.

- брендированная кружка + подставка – это про маленькую заботу.

Приятно, когда о тебе побеспокоились заранее и не приходится в первый день судорожно думать в чём можно заварить чашку чая.

Ну и еще мы сознательно отказываемся от пластика и переходим на постоянную посуду.

- корпоративные тапочки и носочки – это про комфорт.

«Здорово себя чувствовать, как дома. Ну или почти. К слову, у нас есть relax-комнаты, в которых можно отдохнуть и плавно переключиться на новый ритм работы.

В целом pack построен с одной стороны на обычных вещах, с другой – говорит о том, что человека ждут и позаботились о том, чтобы первое погружение было направлено на команду, задачи, проекты, нежели на решение простых бытовых вопросов».