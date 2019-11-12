«Санта» преобразила ТЦ «Брест» в Минске и раздаст 1000 пачек мороженого

В столичном микрорайоне Юго-Запад перезапустят торговый центр «Брест». 12 ноября в 14 часов в нем откроют магазин «Санта» с пекарней, пиццерией и гастрозоной. Первым покупателям раздадут 1000 пачек бесплатного мороженого, будут и другие подарки.

Новый магазин занял почти 1000 «квадратов» на месте некогда культового универсама на проспекте Любимова, 17. «Брест», как и «Волгоград», был одним из первых торговых объектов в Малиновке и Юго-Западе, и для многих это место связано с воспоминаниями из детства. Что символично, теперь в него пришла торговая сеть родом из одноименного города.

Торговый объект кардинально преобразили внутри и снаружи. Фасад приобрел цвет морской волны, а зал обустроили по европейским стандартам: широкие проходы, простая навигация и продуктовые островки. Помещению придали светлый интерьер в скандинавском стиле.

В магазине «Санта» представят почти 15 000 наименований товаров. Для покупателей откроют все привычные отделы, но выбор товаров значительно расширят. Здесь будет много мяса, копченостей и молочных продуктов. Большое место отведут под фрукты и овощи, в том числе с белорусских садов и полей. Заодно представят десятки видов морской рыбы и морепродуктов.

Найдется место и отделу кулинарии с полуфабрикатами и готовыми блюдами, включая салаты и суши. Выпечка будет готовиться в собственной пекарне и поступать на прилавок еще горячей. На месте также станут выпекать итальянскую пиццу за 5,95 рубля. В сети «Санта» это делают по оригинальным рецептам с использованием настоящей моцареллы и натуральных трав.

На открытии устроят праздник. Первые покупатели получат 1000 пачек бесплатного мороженого, а дети – еще и воздушные шары. Настроение будут поднимать ведущий и ростовые куклы, проведут и привычные конкурсы с призами.

Супермаркет «Санта» в торговом центре «Брест» откроется 12 ноября в 14 часов на проспекте Любимова, 17.

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.