Продукты за сентябрь подорожали на 1%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре в Беларуси по сравнению с сентябрем составил 100,5%, с декабрем 2018 года – 103,9%. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

Продовольственные товары подорожали за сентябрь на 1%, а с начала года – на 3,2%.

Непродовольственные товары стали дороже на 0,3% в сентябре, а по сравнению с декабрем – на 3,5%.

Цены на услуги выросли в сентябре на 0,1%, а с начала года – на 5,8%.