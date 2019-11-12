Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2019, вторник, 11:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
12. 11. 2019

Внешнеторговый оборот товаров Беларуси снизился на 1,2%

В январе – сентябре 2019 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 53,04 млрд долларов , в том числе экспорт – 24,59 млрд, а импорт – 28,45 млрд. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

К уровню января – сентября 2018 года оборот внешней торговли товарами в текущих ценах снизился на 1,2%, экспорт – на 3%, а импорт вырос на 0,5%.

Экспорт товаров в натуральном выражении соркратился на 1,3%, а импорт увеличился на 2,8%. Средние цены экспорта сократились на 1,7%, импорта – на 2,3%.
Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.