Внешнеторговый оборот товаров Беларуси снизился на 1,2%

В январе – сентябре 2019 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 53,04 млрд долларов , в том числе экспорт – 24,59 млрд, а импорт – 28,45 млрд. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

К уровню января – сентября 2018 года оборот внешней торговли товарами в текущих ценах снизился на 1,2%, экспорт – на 3%, а импорт вырос на 0,5%.



Экспорт товаров в натуральном выражении соркратился на 1,3%, а импорт увеличился на 2,8%. Средние цены экспорта сократились на 1,7%, импорта – на 2,3%. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby