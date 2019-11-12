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12. 11. 2019

В Беларуси началось досрочное голосование

Избирательный участок № 36 в Минске Источник фото: "Вясна"

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей стартовало 12 ноября в Беларуси. Оно продлится по 16 ноября включительно. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Для участия в досрочном голосовании не нужны никакие документы, которые бы объясняли невозможность проголосовать в основной день.

Оппозиция обвиняет власти в чрезмерном использовании досрочного голосования с помощью административного принуждения к приходу на участки студентов, работников бюджетных организаций и так далее. При этом в ходе досрочного голосования наблюдатели не могут контролировать сохранность нетронутыми избирательных урн.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.
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