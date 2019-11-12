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12. 11. 2019

В российской фуре полимерная пленка оказалась грушами

Источник фото: ГТК

Крупная партия свежих груш, ехавшая в Россию под видом товара «пленка полимерная многослойная», задержана сотрудниками Оперативной таможни. Фура, принадлежащая российской фирме-перевозчику, направлялась в РФ под управлением водителя-россиянина.

В товаросопроводительных документах было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находится полимерная пленка. Однако осмотр показал, что под теплоизоляционными плитами находились свежие груши, а сами документы и таможенная пломба, которой был опломбирован грузовой отсек, были поддельные.

Стоимость фруктов превысила 34 тыс. рублей. По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП.
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