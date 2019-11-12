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12. 11. 2019

БПС-Сбербанк устроил черный вторник скидок и бесплатных промокодов

БПС-Сбербанк устроил 12 ноября черный вторник скидок и бесплатных промокодов. Спецпредложения коснулись как финансовых сервисов, так и товаров партнеров. Приурочено мероприятие ко дню рождения Группы Сбербанк.

В черный вторник, подешевели автомобили Renault и Lada.  Сразу на треть «постройнели» в цене билеты на матч национального первенства по футболу между футбольными клубами «БАТЭ» и «Динамо-Минск». А на товары в интернете по КартаFun доступна расширенная рассрочка до 10 месяцев.

Кроме того, БПС-Сбербанк раздает бесплатные промокоды по картам ComPass. Их можно использовать для ускоренного накопления миль и обмена их на авиабилеты. Также предусмотрены скидки на переводы в российских рублях и зачисление денег на текущий счет. Еще одно предложение касается услуг автопомощи и консьержа.

«Для нас, как и для всей банковской сферы, это новый опыт. Но он прекрасно иллюстрирует мировой тренд – коллаборацию финансового сектора с другими отраслями, в том числе ритейлом. В день рождения мы предложили новый взгляд на то, чем банк может быть полезен потребителю. И таких примеров в будущем будет все больше», – подчеркнул заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.
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