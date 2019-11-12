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12. 11. 2019

Видеоуслуга START стала доступна в сервисе «МТС Кино»

Услуга START появилась в «МТС Кино». Теперь абонентам доступны популярные российские фильмы, сериалы и мультфильмы за 5,25 рубля в месяц.

В каталоге START доступныпремьеры фильмов и сериалов одновременно с их показом на ТВ, а избранные новинки можно увидеть до трансляции в ТВ-эфире. Также в онлайн-кинотеатре можно найти любимые мультфильмы и развивающие передачи для маленьких зрителей. При просмотре мобильный интернет-трафик МТС не тарифицируется.

Для подключения услуги START наберите USSD-запрос *292#. Первые 7 дней для подписчиков действует бесплатный пробный период. Далее стоимость составит 5,25 рубля за 30 дней.

Подробнее об услуге START читайте на сайте.

Сервис «МТС Кино» позволяет смотреть новые фильмы в любое удобное время на планшетах и смартфонах, телевизорах, компьютерах и ноутбуках. Видео доступно в HD-качестве и без рекламы.
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