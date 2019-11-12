Белоруска Мария Первий на «Miss international-2019» вошла в ТОП-15

Белорусские девушки продолжают покорять мир своей красотой. Мария Первий из Бобруйска на международном конкурсе «Miss international-2019» вошла в ТОП-15. Ее подготовкой к конкурсу занималась Национальная школа красоты.

Вместе с Беларусью на вершине рейтинга оказались только 3 европейские страны: Великобритания, Финляндия и Нидерланды. Соседки из России, Украины и Польши не попали в ТОП «Miss international-2019». Соревнование проводилось в Токио с 25 октября по 12 ноября. В нем участвовали 82 государства. Корону завоевала представительница Таиланда.

В финале шоу Мария Первий вышла в народном костюме от бренда Historia Naturalis. В нем обыгрывались мотивы белорусской художницы Алены Киш, собравшей в 40-е годы XX века большую коллекцию фольклорных сюжетов родной земли. Головной убор – шляпу из синих цветов – украсили аисты. По поверью эти птицы вьют гнезда рядом с домами только добрых людей. В руках у Маши был необычный аксессуар – сумка в виде почтового ящика, в который девушка прямо на сцене отправила письмо с белорусским адресом.

Не обошлось без дефиле в купальниках. Белоруска выбрала закрытую модель лилового оттенка.

Вечернее платье для красавицы предоставил Дом Моды Papilio. Нежно-кремовую легкую ткань украсило романтичное кружево. Наряд для юной девушки, по признанию дизайнера Алены Горецкой, не должен быть перегружен деталями, но при этом обязан выглядеть женственно и торжественно.

Для Марии участие в конкурсах красоты не в новинку. На «Мисс Беларусь-2018» девушка стала «Мисс зрительских симпатий», а в 2016-м «Первой вице-Мисс» на конкурсе «Мисс Бобруйск». Она является моделью Национальной школы красоты.

В настоящий момент конкурсантки «Miss international-2019» обмениваются сувенирами и собираются в дорогу домой. Маша подарила девушкам зефир в шоколаде от фабрики «Красный пищевик» и косметику «Белита».

В ближайших планах у девушки – отметить в кругу близких свой День рождения.

«Miss International» — международный конкурс красоты, входящий в «большую пятерку» самых крупных и престижных. На нем оценивается не только внешний вид участниц, но и желание решить глобальные и локальные проблемы на планете.