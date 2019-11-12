Тысяча минчан «открыла» магазин «Санта» на месте универсама «Брест»

Торговый центр «Брест» в столичном микрорайоне Юго-Запад получил «второе рождение». После реконструкции в нем открыли магазин «Санта» со всеми привычными отделами, гастрозоной и пекарней. Открытие вызвало нешуточный ажиотаж: около 1000 человек собралось у входа, а за кассой покупателям раздавали бесплатное мороженое.

Магазин площадью под 1000 «квадратов» занял место культового универсама на проспекте Любимова, 17. Торговая сеть бережно отнеслась к истории и сохранила старое название «Брест», которое будет жить вместе с новым – «Санта». И первое, и второе нашли отражение в виде белых вывесок на голубом фасаде.

«Мы понимаем значимость места для жителей и видим, как долго здесь ждали появления качественного магазина. Прежде всего, мы продолжим использовать «Брест» в качестве названия торгового центра. Что символично, именно из этого города берет начало сеть «Санта». Сохранив наследие, мы по максимуму постарались преобразить торговый центр, сделать его более современным и полезным для покупателей», – отмечает ритейлер.

Внутри все обустроено в новом концепте с широкими проходами, простой навигацией и продуктовыми островками. Интерьер в торговом зале светлый – со скандинавскими мотивами. Ремонт занял три месяца. Стоимость реконструкции объекта сопоставима с расходами на открытие магазина «с нуля».

В магазине можно найти почти 15 000 наименований товаров. Внутри работают все привычные отделы с обилием мяса, копченостей и сыров. Особенно много здесь фруктов, овощей и ягод – есть даже земляника. Особый интерес вызвал рыбный отдел с десятками видов обитателей Атлантики.

Большое место занимает отдел кулинарии с полуфабрикатами и готовыми блюдами. Выпечку получают в собственной пекарне, а на прилавок она поступает еще горячей. На месте готовят итальянскую пиццу за 5,95 рубля, используя настоящую моцареллу и натуральные травы.

«Магазин ориентируется на покупателей с разным уровнем достатка. На полках представлен расширенный ассортимент, так что каждый найдет что-то для себя. Фокус сделан на морской рыбе, мясе, свежих фруктах и овощах. На месте готовят выпечку, полуфабрикаты, салаты, суши и настоящую итальянскую пиццу. Таких магазинов в микрорайоне Юго-Запад немного», – отмечают в сети «Санта».

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.