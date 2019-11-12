Лукашенко надеется в ближайшее время упростить выдачу шенгенских виз белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 ноября в Вене провел официальные переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. По его словам, Австрия является важнейшим и надежным партнером Беларуси в Европе, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Стороны договорились продолжать совместную работу в рамках международных организаций. Беларусь поддержит кандидатуру Австрии на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Была обсуждена охрана окружающей среды, противодействие негативным изменениям климата.

Александр Лукашенко отметил поддержку Австрией усилий белорусской стороны по развитию отношений с Евросоюзом. По его словам, в ближайшее время планируется подписать соглашения по многим вопросам, в том числе упрощению выдачи виз и о реадмиссии.

Президент Беларуси заявил, что страны объединяет стремление к развитию "Восточного партнерства" как целостного, гибкого и эффективного инструмента сотрудничества в регионе, способствующего устойчивому развитию и безопасности соседей Европейского союза.

Александр Лукашенко также принял участие в работе австрийско-белорусского бизнес-форума. Он видит положительную динамику и высокую степень доверия в политическом диалоге между Минском и Веной. Однако, по его словам, в экономике у стран есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе 200 млн долларов он назвал не иначе как позором.

Результатом совместных усилий стал заметный рост белорусско-австрийского товарооборота. За последние два года он вырос почти на 20%, а оборот услуг увеличился вдвое. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Австрия стабильно входит в число лидеров по объему зарубежных инвестиций в Беларуси. В проработке находятся инвестиционные проекты на общую сумму около 1 млрд долларов.

Президент добавил, что, если какому-то проекту нужна персональная поддержка, в Беларуси есть такая практика.

По его мнению, будущее белорусско-австрийских экономических отношений состоит в производственной кооперации и развитии сферы услуг в таких отраслях, как нефтехимия, пищевая промышленность, деревообработка, машиностроение, строительство, транспорт, логистика, информационные технологии.

Александр Лукашенко также провел встречу с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой и рабочий ужин с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.