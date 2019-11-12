«Современный образ технологий»: в Баку 5-6 декабря состоится IV Форум «Время инноваций-2019»

5-6 декабря в Баку в рамках IX Премии «Время инноваций» пройдет Форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций. Участники Форума – более 50 спикеров – представят собственные кейсы, обсудят последние тренды и поделятся опытом внедрения инноваций во всех аспектах бизнеса на конференц-площадке, ставшей символом современного Баку – Fairmont Baku Flame Towers.

В числе обсуждаемых тем первого дня Форума: «Fintech-продукты как тренд на финансовом рынке», «Тренды самообслуживания в ритейле: магазины без касс и продавцов», «Технологические инновации в строительстве», «Совершенствование бизнес-процессов в индустрии гостеприимства», «Инновационные системы электронного документооборота», «Цифровизация правовой деятельности в РФ».

Второй день деловой части Форума «Время инноваций-2019» станет не менее насыщенным и эффективным для его участников. Основными темами треков дня станут: «Корпоративные инновации для государства и общества», «Технологические инновации в бизнесе», «Организационно-управленческие инновации», «Инновации в маркетинговых коммуникациях» и другие актуальные на сегодняшний день темы.

В числе спикеров Форума: Фуад Аллахвердиев, генеральный директор AZERTELECOM; Андрей Полозов-Яблонский, советник генерального директора, руководитель инновационного направления «Аэрофлот»; Виктория Высоцкая, заместитель начальника Управления инновационного развития АО «Зарубежнефть»; Артем Дуров, генеральный директор ООО «Открытие Факторинг»; Наталья Транковская, заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника»; Константин Попов, директор по продажам, АО «МАКФА»; Людмила Рагозина, начальник управления социальных программ департамента социальной политики ПАО «ГМК “Норильский никель”»; Анар Джафаров – заведующий отделом центра аграрной науки и инноваций при Министерстве сельского хозяйства (Азербайджан); Сергей Бекренев, президент и основатель «Европейской Юридической Службы»; Павел Колчин, директор дирекции маркетинга банка «Санкт-Петербург»; Екатерина Дубровка, бренд-директор направления Skin Care компании Faberlic.

Незабываемым завершением Форума станет Церемония награждения лауреатов Премии «Время инноваций- 2019». Премия «Время Инноваций» проводится с 2011 года с целью выявления лучших практик по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В состав экспертного совета Премии входят международные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.

Партнеры Премии - компания «Аэроэкспресс», исследовательский холдинг РОМИР; Партнер Церемонии - компания «Гянджа Шараб»; Аналитический партнер -Аналитическое агентство «БизнесДром»; Экскурсионный партнер – Arvizio.

Подробная информация и регистрация на Форум – по ссылке https://tochkirosta.timepad.ru/event/1028250/