Каждый 20 избиратель уже проголосовал в Беларуси

В первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей явка избирателей составила 4,69%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

В Брестской области проголосовало 3,89% избирателей, в Витебской - 5,52%, в Гомельской - 4,82%, в Гродненской - 3,68%. В Минской области на избирательные участки в первый день досрочного голосования пришли 4,87% избирателей, в Могилевской - 4,63%, в Минске - 5,14%.

Стоит отметить, что часть наблюдателей заявляет о принуждении к досрочному голосованию студентов, а также о завышении чисел явки участковыми комиссиями.