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13. 11. 2019

Румас рассказал о приоритетах программы развития конкуренции

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас

Уход от барьеров и избыточного регулирования станут приоритетами программы развития конкуренции, разработку которого заканчивает правительство. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на международной конференции "Развитие конкуренции на отраслевых рынках".

По его мнению, госполитика в сфере конкуренции должна включать, во-первых, открытие рынков и снижение доли государства там, где это экономически целесообразно и не противоречит экономической безопасности, а во-вторых - защиту основ и принципов конкуренции госорганами всех уровней, передает БелТА.

Общее улучшение конкурентной среды намечено за счет сокращения необоснованных барьеров, создание механизмов предотвращения избыточного регулирования, развитие инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка.
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