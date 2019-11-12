Россиянин пытался ввезти в Беларусь 13 килограмм гашиша

Суд Гродненского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном ввозе гашиша. Как сообщили в суде, россиянин купил гашиш в Европе и планирован сбыть в странах ЕАЭС. Он спрятал 13 килограмм наркотика в автомобиле Lexus, на котором попытался пересечь белорусско-польскую границу в "Брузгах".

Обвиняемому назначено наказание 14 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby