Лента RSS
Подписаться на ленту
13 ноября 2019, среда, 12:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
13. 11. 2019

Россиянин пытался ввезти в Беларусь 13 килограмм гашиша

Суд Гродненского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном ввозе гашиша. Как сообщили в суде, россиянин купил гашиш в Европе и планирован сбыть в странах ЕАЭС. Он спрятал 13 килограмм наркотика в автомобиле Lexus, на котором попытался пересечь белорусско-польскую границу в "Брузгах".

Обвиняемому назначено наказание 14 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.