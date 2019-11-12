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13. 11. 2019

Гомельчанин угрожал расстрелять двух подростков и мужчину

Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу об особо злостном хулиганстве. Как сообщает сайт судов общей юрисдикции Беларуси, ранее неоднократно судимый гомельчанин 1974 года рождения в середине августа, будучи пьяным, возле подъезда одного из домов угрожал пневматическим пистолетом горожанину и двум подросткам.

Он подошел к ним с пистолетом, выстроил в ряд, снял оружие с предохранителя, взвел затвор для стрельбы и, держа палец на спусковом крючке, в упор направлял ствол в тела и лица людей.

Мужчина признан виновным в особо злостном хулиганстве. Он осужден на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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