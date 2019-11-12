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13. 11. 2019

Румас заявил, что Беларусь может не подписать дорожные карты с Россией

Источник фото: Президент Беларуси

Дорожные карты с Россией будут подписаны только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены. Об этом заявил 13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас. По его словам, одна из самых сложных дорожных карт касается Налогового кодекса.

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Премьер отметил, что за короткое время очень сложно унифицировать налоговое законодательство двух стран, передает БелТА.

По его мнению, с учетом того, что налоговая нагрузка в России ниже, переход белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом для них, но вызвал бы нехватку доходов бюджета. Тем не менее, Сергей Румас считает, что нерешаемых вопросов нет.

В начале сентября главы правительств двух стран согласовали проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. К 1 декабря необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации программы.
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