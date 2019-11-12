В Москве вручили награды Eventiada IPRA Golden World Awards. Среди победителей – белорусский проект

Проект «Художник и город. Зои», реализуемый банком ВТБ (Беларусь) совместно с коммуникационной компанией GBS, получил награду крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards в номинации «Лучший культурный проект».

12 ноября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась торжественная церемония награждения Eventiada IPRA Golden World Awards. Это крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций. С 2011 года премия отмечает лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний.

В 2019 году международное жюри Eventiada IPRA GWA оценивало проекты, поступившие из 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.

Белорусский городской культурно-выставочный проект «Художник и город», который вот уже восьмой год подряд реализует коммуникационная компания GBS при поддержке Минского городского исполнительного комитета, завоевал награду в номинации «Лучший культурный проект». Генеральным партнером проекта выступает банк ВТБ (Беларусь).

Дмитрий Гмыза – организатор и руководитель проекта: «Художник и город» - это настоящий праздник белорусского искусства, благодаря которому уже восемь лет подряд жители и гости Минска могут не просто увидеть работы белорусских художников под открытым небом, но и погрузиться в мир живописи, музыки, кинематографа и других направлений искусств. Я очень рад, что второй год подряд проект выходит за рамки столицы: в 2018 году выставка украсила Витебск, а в этом году стала подарком для жителей Бреста в преддверии 1000-летия города. Хочу поблагодарить тех, кто на протяжении многих лет трудится над проектом «Художник и город» и поддерживает его. Мы не планируем останавливаться. Впереди только интересные проекты и новые высоты!».

Ольга Жукова, руководитель отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь): «Эта награда является очень значимой для нас, и мы благодарны организаторам конкурса и профессиональному жюри за признание. Мы поддерживаем экспозицию на протяжении шести лет, и хочется отметить устойчивую ассоциацию банка ВТБ, как постоянного партнера выставки «Художник и город». Нам особенно приятно, что некоммерческий проект, который мы реализуем не только в столице, но и в областных центрах, удостоен столь высокой международной оценки».

В 2019 году проект был посвящён двум белорусским современным художницам. На одной из центральных площадей Минска с мая по июль выставлялись репродукции 32 картин Зои Литвиновой, с июля по сентябрь – Зои Луцевич. Выставка сопровождалась описанием на 3 языках – русский, белорусский, английский. В ходе проекта были реализованы 3 специальные акции: «Свободный мольберт» – мастер-класс от Зои Литвиновой, «Sound Minsk» – живой концерт в беспроводных наушниках и «Сinemascope» – киновечер в silent-формате. В сентябре выставка переехала в Брест к 1 000-летию города.