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13. 11. 2019

Макей хотел бы видеть Беларусь восточноевропейской Швейцарией

Министр иностранных дел Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

Беларусь рассматривает Россию как основного союзника. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. Текст беседы опубликован на сайте МИД.

По словам министра, Беларусь хотела бы укреплять отношения с Россией, но это не означает, что Минск должен смотреть только на Россию.

Владимир Макей отметил, что после крупного мирового финансового кризиса власти страны решили диверсифицировать свои отношения и рассматривать Европейский союз как второго по важности экономического партнера.

При этом он заявил, что Беларуси приходится не очень легко между Западом и Востоком.

"Конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада", - сказал глава МИД.

Именно проблемами с европейскими и российскими союзниками он объяснил интерес Беларуси к Китаю.

В целом Владимир Макей хотел бы видеть Беларусь "Швейцарией Восточной Европы".
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