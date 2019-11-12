Детское «Евровидение-2019» увидят зрители «Беларусь 1» и «Беларусь 24»

17 ноября официальная белорусская делегация, в составе которой представители Белтелерадиокомпании, Елизавета Мисникова и ее творческая команда, отправится в Гливице (Польша) на детский конкурс песни «Евровидение-2019». А 24 ноября прямую трансляцию грандиозного песенного форума в 18.00 начнут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24», и сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by

На сцену «Arena Gliwice» выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса – Польши.

Комментировать шоу будет журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании и ведущий «Беларусь 1» Евгений Перлин.

Тем временем, уже в это воскресенье, 17 ноября, официальная белорусская делегация отправится в Польшу. С собой творческая команда везет промопродукцию, в числе которой – открытки, постеры, браслеты, календарь и эксклюзивный пазл с изображением Елизаветы Мисниковой.

Церемония открытия конкурса состоится 18 ноября, и тогда же после жеребьевки выступлений участников станет известно, под каким номером белорусская исполнительница выступит в финальном шоу.

В рабочем графике нашей конкурсантки – несколько индивидуальных репетиций, первая из которых запланирована на 19 ноября, вторая – на 21-ое. Серия интервью с Елизаветой будет организована в эти же дни. Пресс-конференция для официальных представителей всех стран-участниц Детского «Евровидения-2019» и генеральный прогон гала-концерта пройдут накануне финала – 23 ноября.

Узнавать о самых интересных событиях, происходящих с нашей артисткой и ее командой во время Евронедели, можно будет из сюжетов АТН в выпусках «Новостей» и в итоговых информационно-аналитических программах «Панорама» и «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», в программе «Раніца з Беларускім радыё» на Первом национальном канале, а также в социальных сетях в сообществах «Евровидение Беларусь».

Напомним, уже с 22 ноября, в соответствии с Правилами международного Конкурса, белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию «Пепельный» на официальном сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов, можно будет выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед самим концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни «Евровидение-2019», а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза.