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14. 11. 2019

Ночью температура будет опускаться до 0 градусов

Источник фото: Telegraf.by

В четверг, 14 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в западных районах республики кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +7..+13°C. В Минске днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +7..+9°C, днем +9..+11°C, вечером +7..+9°C.

По данным Белгидромета, 15 ноября республика в основном будет находиться на западной периферии антициклона с центром над Поволжьем, лишь ночью по западной половине, а днем в северо-западных районах страны скажется влияние теряющего активность атмосферного фронта. Погода будет облачная с прояснениями. Ночью и утром местами по западной половине республики, днем в отдельных районах Гродненской и Витебской областей возможны кратковременные дожди. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по востоку до +8°С по западу страны, максимальная днем +3..+9°С, по юго-западу до +11°С.

16 ноября республика останется на западной периферии антициклона с центром над Поволжьем. Ожидается облачная с прояснениями и преимущественно без осадков погода. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +5..+12°С, по юго-западу до +14°С.
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