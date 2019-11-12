В Беларусь вложили 7,1 млрд долларов инвестиций

За январь – сентябрь 2019 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 7,1 млрд долларов инвестиций. Основными инвесторами, по данным Белстата, были представители России (44,2% всех инвестиций), Великобритании (19,7%) и Кипра (6,6%).

Прямых иностранных инвестиций поступило 5,2 млрд долларов, или 73,6%.



Организации Беларуси (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 4,4 млрд. долларов, в том числе 91,1% прямых. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby