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14. 11. 2019

В Беларусь вложили 7,1 млрд долларов инвестиций

За январь – сентябрь 2019 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 7,1 млрд долларов инвестиций. Основными инвесторами, по данным Белстата, были представители России (44,2% всех инвестиций), Великобритании (19,7%) и Кипра (6,6%).

Прямых иностранных инвестиций поступило 5,2 млрд долларов, или 73,6%.

Организации Беларуси (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 4,4 млрд. долларов, в том числе 91,1% прямых.
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