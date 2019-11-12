Беларусь не захотела ставить у себя российскую базу

Беларусь закупила истребители СУ-30СМ, не желая размещать российскую базу на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. По его словам, в начале белорусские власти пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении задачи модернизации парка ВВС.
Но взамен в Москве предложили разместить в Беларуси военно-воздушную базу РФ, передает СТВ.
Однако, отметил Станислав Зась, размещение российской базы не решает проблему развития белорусской боевой авиации. Поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители.
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