Беларусь не захотела ставить у себя российскую базу

Беларусь закупила истребители СУ-30СМ, не желая размещать российскую базу на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. По его словам, в начале белорусские власти пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении задачи модернизации парка ВВС.

Но взамен в Москве предложили разместить в Беларуси военно-воздушную базу РФ, передает СТВ. Однако, отметил Станислав Зась, размещение российской базы не решает проблему развития белорусской боевой авиации. Поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby