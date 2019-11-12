Нацбанк выбрал системно значимые банки на 2020 год

Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2020 год. Об этом Телеграфу сообщили в регуляторе. К группе системной значимости I отнесены "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "Белгазпромбанк", "БПС-Сбербанк", "Приорбанк", "Банк БелВЭБ" и "Белинвестбанк".

К группе системной значимости II отнесены "Альфа-Банк", Банк ВТБ (Беларусь), "МТБанк", "Банк Дабрабыт" и "Паритетбанк". В 2020 году банки из числа системно значимых должны обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Также в них должен быть сформирован комитет по вознаграждениям во главе с независимым директором. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby