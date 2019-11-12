ПРЕМЬЕРА! Новый клип и сингл «Эдельвейс» со второго альбома группы DREZDEN

Сергей Михалок и группа DREZDEN приглашают слушателей погрузиться в мир литературных ребусов и философских текстов и представляют новый клип и песню «Эдельвейс». Сингл доступен на всех цифровых площадках и ресурсах группы.

«Эдельвейс» - заглавный сингл второго альбома DREZDEN, релиз которого запланирован в ближайшее время. Автором видеоклипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова. Участие в съемках видео, помимо самого Сергея Михалка, приняла и его жена, актриса Светлана Зеленковская. Как и в предыдущих работах коллектива, в клипе полно загадок и скрытых смыслов, искать которые поклонникам придется самим.

Каролина Полякова, режиссер клипа:

- Рассказ о долгом бесконечном возвращении домой, рвении и об ожидании и надежде скорее быть настоящими в самой лучшей компании. О возможности трансформировать тоску в творчество и любовании образами из воронки фантазии. «Эдельвейс» — это история о космическом притяжении между вселенными заключенными в человеческие тела, где Земля — проводник.

Смотреть клип: https://youtu.be/Nx2PoxZ3fPA

DREZDEN – сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для всех почитателей еще одну сторону своего творчества. DREZDEN – это эклектичный сплав «The Cure», «Wolfsheim» и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и «Neue Deutsche Welle» спустя 40 лет. Дебютный альбом «DREZDEN» вышел в сентябре 2018 года и моментально обрел поклонников по всему миру. Презентация нового альбома скоро!