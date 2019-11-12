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14. 11. 2019

Лукашенко не доволен отношением России к общей границе

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял 14 ноября с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася. Поводом для него стала очередная необходимость продления договора от 1995 года между Беларусью и Россией о совместных усилиях в охране внешней границы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства и «просто в разы эффективнее работает на совместных границах». Это касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей. Однако, по словам президент, проблемы в этой сфере есть, передает БелТА.

Так, граждан третьих стран, которые въехали в Беларусь даже с российской визой, на белорусско-российской границе могут заставить ехать на латвийско-российскую или украинско-российскую границу. «Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать», - отметил президент.

По итогам доклада Станислав Зась заявил, что Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы.

По его словам, договор требует актуализации и усиления для более «согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран».

 
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