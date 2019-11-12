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14. 11. 2019

Лукашенко – России: не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 14 ноября заявил, что в России белорусские власти постоянно упрекают в нахлебничестве. Чтобы доказать, что Беларусь не нахлебники, он поручил «посчитать, чего нам стоит защита совместной границы», напомнить о системе противовоздушной обороны.

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По его словам, все возникающие вопросы необходимо «свести, положить на стол и показать», какие услуги оказывает Минск Москве и сколько они стоят. В частности, Александр Лукашенко отметил, что недавно Беларусь за «колоссальные деньги» закупила у России самолеты Су-30СМ, сообщили в Администрации главы государства.

«Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах», - заявил президент. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда надо заключать новый договор по обороне границ. Иначе придется быть готовыми «действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку».
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