Лукашенко – России: не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 14 ноября заявил, что в России белорусские власти постоянно упрекают в нахлебничестве. Чтобы доказать, что Беларусь не нахлебники, он поручил «посчитать, чего нам стоит защита совместной границы», напомнить о системе противовоздушной обороны.

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По его словам, все возникающие вопросы необходимо «свести, положить на стол и показать», какие услуги оказывает Минск Москве и сколько они стоят. В частности, Александр Лукашенко отметил, что недавно Беларусь за «колоссальные деньги» закупила у России самолеты Су-30СМ, сообщили в Администрации главы государства.

«Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах», - заявил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда надо заключать новый договор по обороне границ. Иначе придется быть готовыми «действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку».