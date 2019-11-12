Фестиваль Viva Braslav Open Air запустил продажу билетов

Viva Braslav Open Air стал первым летним фестивалем, который уже запустил продажу билетов. Одно из самых ожидаемых мероприятий лета 2020 года пройдет 24 и 25 июля.

Viva Braslav Open Air — это один из самых масштабных фестивалей страны, где ежегодно собираются десятки тысяч человек, чтобы отдохнуть на берегу Браславских озер и насладиться качественной музыкой. В 2020 году главный музыкальный уикенд порадует посетителей безумными развлечениями в режиме нон-стоп, большим количеством спортивных активностей и крутым лайн-апом.

На территории фестиваля будут работать несколько сцен, на которых выступят артисты самых разных стилей: поп, рок, хип-хоп и т.д., а также представители EDM. Ранее на Viva Braslav Open Air уже выступали МОТ (Россия), Макс Барских (Украина), IOWA (Беларусь), Иван Дорн (Украина), Тима Белорусских (Беларусь), Zonderling (Нидерланды), Swanky Tunes (Россия), Julian Calor (Нидерланды), Mark Sixma (Нидерланды), Sick Individuals (Нидерланды), Matisse & Sadko (Россия), Stadiumx (Венгрия), T-Fest (Украина) и многие другие.

Помимо музыкальных выступлений гостей Viva Braslav Open Air ждет обширная развлекательная программа: зоны активации от партнеров, мастер-классы, конкурсы и соревнования по различным видам спорта и т.д. Каждый посетитель сможет найти блюдо себе по вкусу на большом фудкорте с разнообразным меню.

В 2019 году Viva Braslav Open Air посетили более 26 тысяч человек. И уже сейчас в продажу поступило ограниченное количество билетов по самым низким ценам: 1000 билетов на два дня фестиваля категории «Стандарт» по цене 34,95 руб. и 30 билетов категории «VIP» по цене 114,95 руб. Также на фестиваль организуются автобусные туры из областных центров Беларуси и Минска. Купить все виды билетов без комиссии можно на сайте www.vivabraslav.by.