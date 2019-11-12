На выходных в Беларуси будет до 14 градусов тепла

В пятницу, 15 ноября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу республики кратковременные дожди. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране +3..+9 °С, в юго-западных районах до +11 °С. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +5.. +7 °С, днем +5.. +7 °С, вечером +3..+5 °С.

По данным Белгидромета, 16 ноября облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +5..+12°С, по юго-западу до +14°С. 17 ноября облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу до +14°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby