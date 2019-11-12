В ТРЦ Galleria Minsk устроят бесплатный шведский стол на открытии Food Hall

В ТРЦ Galleria Minsk 16 ноября в 10 часов пройдет официальное открытие Food Hall. Все четыре корнера протестировали меню и готовы запуститься в полноценном режиме. Для всех гостей накроют шведский стол: каждое заведение выставит десятки порций фирменных блюд, которые можно будет попробовать бесплатно.

Food Hall разместился на шестом этаже ТРЦ в противоположной стороне от классического фуд-корта. Пул операторов подобран под стать формату: места получили нетривиальные заведения, которые готовят на месте из свежих продуктов, чаще по авторским рецептам. Средний чек невысокий – в районе 10 рублей.

Праздничное открытие пройдет с огромным шведским столом. На нем будет около 100 порций популярных блюд – от бургеров до поке. Первые посетители смогут бесплатно попробовать любое из них.

Фуд-холл охватывает кухни разных стран мира. Так, в Bun B подают бургеры из фермерской говядины от американского шеф-повара. Бистро «Ливан Хаус» предлагает восточные блюда из халяльных продуктов, в том числе плов и шашлык. «Чито» силен в грузинской кухне, особенно в хачапури и хинкали. В Poke Bowl прививают моду на гавайское поке – популярное блюдо из риса и рыбы.

«Формат фуд-холла получил широкое развитие на Западе и сейчас активно приживается в соседних странах. Беларусь не станет исключением: в ТРЦ Galleria Minsk сделана ставка на несетевые заведения, которые используют натуральные продукты и способны удивлять. Это площадка для кулинарных открытий, где можно будет открыть новые вкусы и оценить авторские подходы», – поясняют организаторы Food Hall.