Фестиваль сутки без перерыва. Чтобы не пропустить главное

С 15 на 16 ноября в Минске пройдет уникальный нон-стоп-фестиваль, который будет длиться сутки напролет. На площадке Stand Up Comedy Hall по адресу Куйбышева, 45 жизнь будет бурлить не переставая и днем и ночью.

- Stand Up шоу.

Хедлайнер – резидент Stand UP CLUB #1 Идрак Мирзализаде

- Сам Шазам

- Nizкiz

- Танцевальный батл «Двигайся по своим правилам»

- Dj Nerv и Dj Mihas

- Утренняя Wake UP йога

- Креативные мастер-классы

- квиз-шоу MOZGVA

- Множество интересных встреч и активностей

Одной из «фишек» фестиваля станет показ рекламных роликов — победителей крупнейших фестивалей рекламы. При этом гостей ждут действительно интересные сюрпризы: они смогут увидеть рекламные ролики, которых еще никогда не показывали в Беларуси. Поэтому такой формат явно приглянется как любителям, так и профессионалам рекламной сферы.

Кроме того, фестиваль подарит «второе дыхание» традиции Happy Hour, по которой явно соскучились все минчане. В определенное время здесь можно будет попробовать эксклюзивный коктейль по специальной цене, приготовленный для нон-стоп-фестиваля. И даже когда весь Минск пойдет готовиться ко сну перед очередным рабочим днем, нон-стоп-фестиваль будет продолжать тусовку — без перерыва. Поэтому тем, кому некуда спешить, и тем, кто не любит жить по обычным правилам, здесь будут рады и глубокой ночью, и самым ранним утром! Тем более что с 7:30 мы подготовили завтраки и кофе по специальному предложению, ведь мы устанавливаем свои правила!

Ищите полную программу фестиваля в группах Velo_pouches_by в Фейсбуке, Инстаграме и Вконтакте.

Вход свободный по обязательной регистрации https://velo.com.by/festival-svoi-pravila/

Возрастное ограничение 18+

Телефон для справок: 8-801-100-0-841

Адрес: г. Минск, ул. Куйбышева, 45

Дата и время: начало 15 ноября в 19:00 – окончание 16 ноября 20:00, сутки, без перерывов.

Кто сказал, что нельзя написать свои правила?