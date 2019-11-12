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15. 11. 2019

Барон фон Ландскрон назначен почетным консулом Беларуси в Лихтенштейне

Беларусь открывает Почетное консульство в Княжестве Лихтенштейн во главе с внуком принца Альбрехта фон Лихтенштейна, бароном Тимоти фон Ландскроном.

12 ноября в Вадуце ему была вручена экзекватура от имени главы Правительства и Наследного Принца Лихтенштейна. Ранее в соответствии с процедурой приказ о назначении Т.фон Ландскрона Почетным консулом был подписан Министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем.

Барон Тимоти фон Ландскрон – первый член правящей монаршей семьи, который будет представлять интересы Республики Беларусь за рубежом.

Почетное консульство Беларуси в Лихтенштейне откроется в Шане и начнёт свою работу в ближайшее время. Торжественная церемония открытия представительства запланирована на январь 2020 г.

Открытие Почетного консульства в Шане является историческим событием для отношений Беларуси и Лихтенштейна, будет способствовать развитию белорусско-лихтенштейнского сотрудничества в различных областях. Для граждан Беларуси Почетное консульство в Шане - это дополнительный адрес, по которому они могут получить первую помощь и поддержку за рубежом.
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