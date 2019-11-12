Квалификация Евробаскета-2021. Сборная Беларуси разгромила соперниц из Великобритании

17 ноября женская сборная Беларуси начала участие в отборе на чемпионат Европы-2021. В первом матче квалификации подопечные Натальи Трофимовой в Манчестере не оставили шансов команде Великобритании – 90:59.

Ход игры

Перед началом поединка многие считали Великобританию, занявшую 4-е место на Евробаскете-2019, фаворитами этого противостояния. И нет ничего удивительного в том, что первые минуты прошли в равной борьбе, а в какой-то момент хозяйки даже вышли вперед. Но белоруски достаточно быстро перехватили контроль над игрой, а благодаря попаданиям Виктории Гаспер, Екатерины Снытиной, Марии Поповой и Александры Тарасовой выиграли первую четверть – 21:15.

Наша сборная превосходно играла в защите и не позволяла соперницам быстро переходить в атаку, вынуждая их проводить позиционное нападение. Добавьте к этому всего 1 потерю за 10 минут – и станет понятно, почему блиставшая на Евробаскете Великобритания отметилась лишь 15 очками в первой четверти и 27 – к большому перерыву.

А вот подопечные Натальи Трофимовой не испытывали серьезных проблем в нападении: белоруски уверенно работали на чужой половине, атакуя с неплохим процентом и при этом исправляя промахи подборами в нападении. По итогам 20 минут игры наша сборная оторвалась уже на «+13» - и это в гостях! Лучшими по статистике к большому перерыву стала пара «больших» Анастасия Веремеенко и Виктория Гаспер, набравшие 18 очков и совершившие 10 подборов на двоих.

Вторая половина встречи и вовсе была похожа на разгром. Великобританки попытались увеличить темп, чтобы сократить дистанцию в счете и перехватить лидерство, но вместо этого получили 50 очков в свою корзину за 20 минут! Сборная Беларуси без каких-либо проблем завершила первый матч в квалификации в Манчестере яркой победой – 90:59!

Стоит отметить, что главком белорусской команды заиграла всех 12 баскетболисток из заявки на матч, 10 из которых отметились набранными очками.

Цифра

29. Лучше всего эту победу характеризует количество ассистов. Белоруски сделали 29 передач – просто гроссмейстерский показатель! Анастасия Веремеенко стала самой эффективной баскетболисткой матча с 17 очками, 11 подборами, 5 передачами и 4 блоками. А лучшей по результативности оказалась Мария Попова: на счету нападающей – 24 очка при 8 подборах и 4 передачах.

Сборная Беларуси показала феноменальную игру в защите и с точки зрения статистики: Великобритания не смогла провести ни одной удачной атаки в быстром отрыве и набрала лишь 7 очков после наших потерь.

Комментарии

Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси:

- Не скрою, волнение перед этим матчем присутствовало, так как нам предстояло противостоять четвёртой команде по итогам Евробаскета-2019. Но мы проделали большую работу по разбору игры соперника, за что хотелось бы отдельно поблагодарить скаута нашей команды Вику Горельчик, которая подготовила обширный видеоматериал для детального разбора действий британок. Не ожидали, что нам так свободно позволят действовать в нападении и совершать столько бросков. Не все из них попадали в цель, но на подборе девчонки также преуспевали, что зачастую давало нам возможность атаковать вторым темпом. Во второй половине игры Великобритания перестроилась в защите, но мы сумели справиться с предложенным ими вариантом обороны, а главное не растерялись и довели дело до уверенной победы. Довольна, что все 12 игроков сегодня вышли на паркет и попробовали свои силы в соревнованиях такого уровня. Всех поздравляю с хорошей игрой и благодарю девчонок за проделанную работу.

Анастасия Веремеенко, игрок сборной Беларуси:

- Хорошо подготовились к этой встрече, тщательно разобрали игру соперниц и знали, как действовать против них, чтобы добиться успеха. Начали немного осторожно, но потом набрали обороты, почувствовали свой ритм и шаг за шагом наращивали преимущество в счёте. Основные роли в нашей победе сегодня сыграли высокий процент попаданий из-за дуги и выигранный подбор.

Что дальше

Свой следующий матч сборная Беларуси проведет через год: 12 ноября 2020 в Минске наша национальная команда примет Польшу.

Великобритания – Беларусь – 59:90 (15-21, 12-19, 15-20, 17-30)

Беларусь: Попова (24 + 8 подборов), Гаспер (12 + 5 подборов), Тарасова (5 + 6 передач), Снытина (4), Лихтарович (0 + 7 подборов); Веремеенко (17 + 11 подборов + 5 передач + 4 блока), Зюзькова (10), Бентли (6 + 5 передач), Рытикова (5), Иващенко (4), Мосько (3), Инкина (0).