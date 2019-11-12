Анатолий Длусский представляет новую программу и альбом

Шестого декабря 2019 года на сцене Дворца культуры ветеранов состоится двойная премьера. Известный бард и актер Анатолий Длусский выступит с презентацией мини-альбома «Друзьям!» и представит свою группу «Длусский и Ко».

Поклонники знают Длусского как актера театра «Христофор» и как ведущего программы «Подых струн», который выходил на канале «Культура» на протяжении двух лет. Анатолий неизменно выходит на сцену с гитарой в руке, которая помогает ему превращать песни в яркие театральные сценки. Сложное искусство актерской песни в исполнении Длусского в свое время было высоко оценено на конкурсе имени Андрея Миронова в Москве», где артист получил Гран-при, и на конкурсе «Шансонье» в Париже, где он стал лауреатом.

Проект «Длусский и Ко» представит барда в новом амплуа. Впервые у Анатолия появился собственный бэнд. Баян, в некоторых композиция – балалайка, вторая акустическая гитара, бас-гитара и кахон вместо ударной установки раскрасили традиционные бардовские гитарные переборы неожиданными и сочными красками. В состав «компании» вошли опытные профессиональные музыканты, хорошо знающие возможности своих инструментов, способные и на исполнение сложных партитур, и на импровизацию. Новые песни Анатолия Длусского, созданные с учетом расширяющихся возможностей, зазвучали более ярко и мощно.

Музыканты работают с большим творческим подъемом – уже полностью подготовлена новая программа. Впрочем, старые известные хиты Длусского, такие, как популярная «Баллада», на концерте также прозвучат.

В студии пока записано только пять треков – они и составили мини-альбом «Друзьям!» В рамках концерта состоится его презентация.

Специальный гость вечера – аккордеонист-виртуоз Дмитрий Корсак.

Состав группы «Длусский и компания»:

Анатолий Длусский – вокал, гитара,

Юрий Жайлович – бас-гитара,

Сергей Белко – баян,

Сергей Слизский – акустическая гитара,

Олег Рыбалка – кахон.

Промо-видео концерта и мини-альбома «Друзьям!»

http://show-biz.by/anatolij-dlusskij/youtube/10372/2019

Дополнительная информация о Длусском, публикации, фото и видео:

http://show-biz.by/anatolij-dlusskij/

6 Декабря 2019 года

Дворец культуры ветеранов

19:00

Билеты: 10-25 BYN

Bycard / SMS Bilet

Краткая биография Анатолия Длусского

Анатолий Длусский – белорусский актёр, телеведущий, певец и автор песен, лауреат республиканских и международных песенных фестивалей. В течение нескольких лет вел программу на телеканале «Беларусь-3» «Подых струн», посвященную бардовской и авторской песне.

Анатолий серьезно увлекается спортом и является капитаном национальной футбольной команды, составленной из музыкантов. Он создал большой цикл песен, посвященных спорту и неоднократно сопровождал на международных соревнованиях национальные сборные по различным видам спорта. За эту работу по моральной поддержке и патриотическому воспитанию он был награжден почетными дипломами федераций биатлона (2002), конного спорта (2008), Олимпийской академии (2008). В концертных программах звучат песни о спорте: «Футбол», «Гимнасточка», «Дзю-до», «Биатлон», «Теннис» и другие.

Длусский достаточно много снимался в кино. В 2008 году в фильме «Стая» он также выступил в качестве композитора.

Дискография:

«Я люблю жизнь» (1991)

«Лунная осень»

«Исповедь» (2001)

«Свой путь»

«Я вас люблю, мои друзья» (2008)

«Любовь. Отечество. Спорт»

«Друзьям» (мини-альбом, 2019)

Избранная фильмография:

«Дикая охота короля Стаха» (1979)

«Вызов» (1986)

«Наш человек в Сан-Ремо» (1990)

«Мужчины не плачут», сослуживец Кати (2004)

«Стая» (2008)

«Дело о призраке» (2009)

«Детективное агентство "Иван да Марья"», полковник Храмцов (2009)

«Трамвай в Париж» (2010)

Видеоклипы:

«Романтический ужин» (саундтрек фильма «Стая», 2008)

«Славяне» (2014)

«Буря мглою небо кроет...» (26.05.2014)

«И взорвалась казарма топотом сапог...» (Телепрограмма, 24.02.2015)

«Лошади» (Фан-клип, 7.04.2017)

«Я вас люблю, мои друзья» (Фан-клип, 17.11.2018)

Клипы можно посмотреть здесь:

http://show-biz.by/anatolij-dlusskij/video