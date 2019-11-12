Анатолий Длусский представляет новую программу и альбом

Шестого декабря 2019 года на сцене Дворца культуры ветеранов состоится двойная премьера. Известный бард и актер Анатолий Длусский выступит с презентацией мини-альбома «Друзьям!» и представит свою группу «Длусский и Ко».
Поклонники знают Длусского как актера театра «Христофор» и как ведущего программы «Подых струн», который выходил на канале «Культура» на протяжении двух лет. Анатолий неизменно выходит на сцену с гитарой в руке, которая помогает ему превращать песни в яркие театральные сценки. Сложное искусство актерской песни в исполнении Длусского в свое время было высоко оценено на конкурсе имени Андрея Миронова в Москве», где артист получил Гран-при, и на конкурсе «Шансонье» в Париже, где он стал лауреатом.
Проект «Длусский и Ко» представит барда в новом амплуа. Впервые у Анатолия появился собственный бэнд. Баян, в некоторых композиция – балалайка, вторая акустическая гитара, бас-гитара и кахон вместо ударной установки раскрасили традиционные бардовские гитарные переборы неожиданными и сочными красками. В состав «компании» вошли опытные профессиональные музыканты, хорошо знающие возможности своих инструментов, способные и на исполнение сложных партитур, и на импровизацию. Новые песни Анатолия Длусского, созданные с учетом расширяющихся возможностей, зазвучали более ярко и мощно.
Музыканты работают с большим творческим подъемом – уже полностью подготовлена новая программа. Впрочем, старые известные хиты Длусского, такие, как популярная «Баллада», на концерте также прозвучат.
В студии пока записано только пять треков – они и составили мини-альбом «Друзьям!» В рамках концерта состоится его презентация.
Специальный гость вечера – аккордеонист-виртуоз Дмитрий Корсак.
Состав группы «Длусский и компания»:
Анатолий Длусский – вокал, гитара,
Юрий Жайлович – бас-гитара,
Сергей Белко – баян,
Сергей Слизский – акустическая гитара,
Олег Рыбалка – кахон.
Промо-видео концерта и мини-альбома «Друзьям!»
http://show-biz.by/anatolij-dlusskij/youtube/10372/2019
Дополнительная информация о Длусском, публикации, фото и видео:
http://show-biz.by/anatolij-dlusskij/
6 Декабря 2019 года
Дворец культуры ветеранов
19:00
Билеты: 10-25 BYN
Краткая биография Анатолия Длусского
Анатолий Длусский – белорусский актёр, телеведущий, певец и автор песен, лауреат республиканских и международных песенных фестивалей. В течение нескольких лет вел программу на телеканале «Беларусь-3» «Подых струн», посвященную бардовской и авторской песне.
Анатолий серьезно увлекается спортом и является капитаном национальной футбольной команды, составленной из музыкантов. Он создал большой цикл песен, посвященных спорту и неоднократно сопровождал на международных соревнованиях национальные сборные по различным видам спорта. За эту работу по моральной поддержке и патриотическому воспитанию он был награжден почетными дипломами федераций биатлона (2002), конного спорта (2008), Олимпийской академии (2008). В концертных программах звучат песни о спорте: «Футбол», «Гимнасточка», «Дзю-до», «Биатлон», «Теннис» и другие.
Длусский достаточно много снимался в кино. В 2008 году в фильме «Стая» он также выступил в качестве композитора.
Дискография:
«Я люблю жизнь» (1991)
«Лунная осень»
«Исповедь» (2001)
«Свой путь»
«Я вас люблю, мои друзья» (2008)
«Любовь. Отечество. Спорт»
«Друзьям» (мини-альбом, 2019)
Избранная фильмография:
«Дикая охота короля Стаха» (1979)
«Вызов» (1986)
«Наш человек в Сан-Ремо» (1990)
«Мужчины не плачут», сослуживец Кати (2004)
«Стая» (2008)
«Дело о призраке» (2009)
«Детективное агентство "Иван да Марья"», полковник Храмцов (2009)
«Трамвай в Париж» (2010)
Видеоклипы:
«Романтический ужин» (саундтрек фильма «Стая», 2008)
«Славяне» (2014)
«Буря мглою небо кроет...» (26.05.2014)
«И взорвалась казарма топотом сапог...» (Телепрограмма, 24.02.2015)
«Лошади» (Фан-клип, 7.04.2017)
«Я вас люблю, мои друзья» (Фан-клип, 17.11.2018)
Клипы можно посмотреть здесь:
http://show-biz.by/anatolij-dlusskij/video
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