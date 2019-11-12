Полина Гагарина выступит в Минске с новым грандиозным шоу «Обезоружена»

16 октября 2020 года вновь соберёт «Минск-Арену» Полина Гагарина – любимица публики и обладательница уникального харизматичного голоса. В рамках мирового тура артистка представит своё новое, самое масштабное, нестандартное и технически сложное шоу «Обезоружена» - два часа потрясающей атмосферы, особая сценография, световые и мультимедийные инсталляции, завораживающая хореография и эксклюзивные костюмы.

«Мы покажем шоу, которое с успехом прошло на стадионе Москвы перед многотысячной аудиторией. Этот концерт был подготовлен совместно с командой студии «СИЛА СВЕТА». Ребята придумали и реализовали невероятно красивые и масштабные digital-декорации, мы много работали над хореографией, постановкой и, конечно, костюмами от любимого ателье Александра Терехова».

О Полине Гагариной заговорили, когда ей было немногим больше шестнадцати. Девушка победила в телепроекте «Фабрика Звёзд-2», где считалась сильнейшей вокалисткой за мощное и яркое звучание. Позже своим уникальным голосом артистка завоевала сердца меломанов всего мира. Глобальный успех пришёл после 2-го места и исполнения песни «Million voices» на конкурсе «Евровидение 2015», а в 2019 она покорила Азию, став финалисткой главного китайского музыкального шоу «Singer».

Артистка выпустила 3 студийных альбома, получила 4 «Золотых граммофона», победила в номинации «Прорыв года» телеканала МУЗ-ТВ и стала лучшей исполнительницей RU.TV. Помимо всего она наставник популярного телепроекта «Голос» и «Женщина года» по версии журнала GQ. В Instagram за жизнью Полины следят почти 8 миллионов фолловеров, а клип на её песню «Кукушка» собрал феноменальные 150 миллионов просмотров на YouTube.

16 октября в Минск-Арене поклонники певицы почувствуют по-настоящему особую атмосферу и услышат свои самые любимые хиты. В сет-листе шоу «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Нет», «Кукушка», «Спектакль окончен», «Меланхолия». Только живой звук и самые искренние эмоции. Ждём вас!

Минск-Арена, 16 октября, 20:00

Стоимость билетов: от 55 до 200 рублей. Танцпол – 65 рублей.

Приобрести билеты можно на сайте Allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах города.

Инфолиния: +375 29 650 11 33