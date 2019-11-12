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18. 11. 2019

Второй пусковой комплекс в рамках реконструкции пункта пропуска «Урбаны» готов на 94%

Пункт пропуска "Урбаны - Силене" на границе Беларуси и Латвии Источник фото: Telegraf.by

Строительная готовность второго пускового комплекса пункта пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе составляет 94%. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

По ее завершению в декабре 2019 года планируется ввести в эксплуатацию служебно-производственное здание таможенной и пограничной служб, в котором предусмотрены залы оформления, бытовые и санитарные комнаты, рабочие модули должностных лиц таможни, оборудованные современной оргтехникой. В рамках пускового комплекса также предусмотрены модульные здания под навесом, здания ветеринарной и фитосанитарной служб, а также  бокс углубленного досмотра.

В настоящее время также активно проводятся работы  по монтажу электрических сетей и электрооборудования, систем видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации.

Реконструкция пункта пропуска проходит без его закрытия, все службы работают в штатном режиме. Дорожное покрытие проложено на 90%. Временная объездная дорога демонтирована, а движение транспорта организовано по новой бетонной дороге на въездном направлении с прохождением таможенного контроля в пределах существующего пункта пропуска.

Кроме того, в рамках реконструкции пункта пропуска в настоящее время реализуется проект международной технической помощи «Модернизация пункта пограничного перехода Урбаны-Силене (Латвия-Беларусь)». Он предусматривает расширение проезжей части  между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, оборудование пешеходных дорожек и строительство современного инспекционно-досмотрового комплекса.

После завершения масштабной реконструкции пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза – с 270 до 1000 автомобилей в сутки.

Наличие современной инфраструктуры, соответствующих условий для обеспечения безопасности и комфортного пребывания граждан в пункте пропуска особо актуально во время проведения Беларусью и Латвией Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году.
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