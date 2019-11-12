Лента RSS
Подписаться на ленту
18 ноября 2019, понедельник, 10:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
18. 11. 2019

Банк ВТБ (Беларусь) предупреждает о мошенниках и просит клиентов не сообщать персональные данные

Банк ВТБ (Беларусь) предупреждает о том, что в настоящее время мошенники, представляясь сотрудниками различных банков, звонят клиентам и просят предоставить паспортные данные (в том числе девичью фамилию матери, коды из SMS-сообщений и т.д.), реквизиты карточек, пароли.

Банк настоятельно рекомендует ни в коем случае не сообщать кому-либо реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Сотрудники банка владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов.

При получении подозрительных звонков или сообщений в мессенджерах или посредством SMS банк советует проявить бдительность и не поддаваться на предложения сообщить персональные данные.

В случае поступления от подозрительных лиц просьб сообщить или уточнить личные данные, необходимо позвонить по телефонам банка, указанных на официальном сайте.
Это Интересно
Финансы
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.