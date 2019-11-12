В Беларуси температура начнет опускаться ниже 0

Во вторник, 19 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь местами по востоку пройдут небольшие дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем от +3°C по востоку +12°C по юго-западу.

По данным Белгидромета, в Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха утром +1..+3°C, днем +5..+7°C, вечер +4..+6°C.

20 ноября погоду в нашей стране обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной, умеренно теплой воздушной массе, лишь ночью и утром по юго-востоку республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Погода ожидается облачная с прояснениями и без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по востоку при прояснениях до 0..-2°С; максимальная днем +2..+9°С, по юго-западу до +11°С.

21 ноября республика окажется на западной периферии арктического антициклона, смещающегося с Карского моря на Среднюю Волгу. Прогнозируется облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-восточный порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С; ночью по востоку -1..-3°С, днем по юго-западу +8..+9°С.