Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2019, вторник, 08:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
19. 11. 2019

В Кремле услышали слова Лукашенко о союзе с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Кремле заметили эмоциональные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях с Россией. Об этом сообщил 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

смотрите также В России засомневались в союзничестве Лукашенко

По его словам, Александр Лукашенко гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, словно оно не отвечает интересам Беларуси, передает РИА "Новости".

Однако, отметил Дмитрий Песков, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.