В Кремле услышали слова Лукашенко о союзе с Россией

В Кремле заметили эмоциональные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях с Россией. Об этом сообщил 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Александр Лукашенко гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, словно оно не отвечает интересам Беларуси, передает РИА "Новости".
Однако, отметил Дмитрий Песков, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой.
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