В Беларуси поменяют критерии среднего и малого бизнеса

В Беларуси в 2020 году пересмотрят критерии отнесения бизнеса к малому и среднему. Об этом заявил 18 ноября министр экономики Дмитрий Крутой перед открытием Всемирной недели предпринимательства. По его словам, учитывать только численность компаний неправильно.

Министр отметил, что IT-компании могут иметь огромную экспортную выручку, но невысокую численность персонала, передает БелТА. При этом Дмитрий Крутой заявила, что доля малого и среднего предпринимательства в ВВП не дотягивает до запланированной - 28,8% вместо 40%. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby