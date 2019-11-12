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19. 11. 2019

В Беларуси поменяют критерии среднего и малого бизнеса

В Беларуси в 2020 году пересмотрят критерии отнесения бизнеса к малому и среднему. Об этом заявил 18 ноября министр экономики Дмитрий Крутой перед открытием Всемирной недели предпринимательства. По его словам, учитывать только численность компаний неправильно.

Министр отметил, что IT-компании могут иметь огромную экспортную выручку, но невысокую численность персонала, передает БелТА.

При этом Дмитрий Крутой заявила, что доля малого и среднего предпринимательства в ВВП не дотягивает до запланированной - 28,8% вместо 40%.
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