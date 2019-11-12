«Я буду бесподобен». Участник шоу «Песни» - Шарлот, впервые выступит в Минске

Шарлот – настоящее открытие в мире поп музыки даже для изощрённого слушателя. Он ворвался в интернет быстро, с признанием от других музыкантов, и сразу начал набирать популярность. Его песни исполнены со вкусом и наполнены бешеной энергией. Среди его работ, на которые стоит обратить внимание - «Это наш мир», «Ах, я счастлив», EP «Буду спать или нет?» и песня «Я не один», ставшая визитной карточкой артиста. Недавний трек "Щека на щеку" моментально попал в топ Apple Music и зазвучал на радио спустя неделю после релиза. В сентябре 2019 года, Шарлот выпустил альбом «Навечно молодой». Презентация альбома состоится в клубе Брюгге, где Шарлот впервые выступит с сольным концертом.

Навечно молодой. Именно так характеризует себя современный певец Шарлот. Он прошел довольно короткий путь от каверов на чужие хиты до участия в последнем отборочном туре шоу «Песни на ТНТ» и зажигательных сольников — и нашел свою аудиторию. Особенную, тонко чувствующую и умеющую сопереживать.

Шарлот влюблён в музыку с детства. В школе он учился играть на фортепиано и в 15 лет записал свои первые песни — кавер-версии знаменитых рок-баллад. Выложил их на YouTube и нашел первых фанатов.

Вскоре видео привлекли внимание участников саратовской группы «Капитан Коркин», которые позвали к себе молодого исполнителя клавишником. Одновременно Шарлот пел и в собственной группе The Way of Pioneers. Правда, просуществовала она недолго — товарищи Эдуарда собрались поступать в вуз и оказались крайне далеки от музыки.

А вот Шарлот остался верен своему призванию. В выпускном классе он уже профессионально играл на фортепиано, а потому поступил в Самарскую консерваторию. Выступал на конкурсах, писал каверы на треки «Пошлой Молли» — и его заметил Кирилл Бледный. Знакомство с популярным музыкантом, съёмки в клипе Amatory… Известность не заставила себя ждать.

Клипы Шарлота стали собирать тысячи просмотров, а его выступление на шоу «Песни на ТНТ» поразило весь состав жюри. Молодой исполнитель не дошёл до финала, но произвёл ошеломительное впечатление на публику и в одночасье завоевал сотни тысяч поклонников.

В сентябре на YouTube вышел его клип «Навечно молодой», ставший своеобразным манифестом артиста. Кстати, Шарлот — это не сценический псевдоним, а настоящая фамилия певца.

Своим уникальным тембром и запоминающимся обликом молодой талантливый певец покоряет зрителей с первых минут выступления. Совсем скоро Шарлот впервые приедет в Беларусь. Проникновенный голос артиста можно будет услышать 10 декабря со сцены клуба «Брюгге».

Билеты поступили в продажу сегодня. Стоимость билета – 30 рублей.

Купить билеты можно на сайте организатора http://www.atomenterglobal.by, а также в кассах города.