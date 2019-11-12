Анастасия Лавринчук поддержала тетрис-челлендж перед поездкой на Мисс мира-2019

Изначально планировалось провести конкурс в Таиланде, поэтому багаж девушки составляла летняя одежда и он был в 2 раза легче. Однако организаторы решили провести соревнование в Англии (г.Лондон), где в ноябре-декабре температура редко поднимается выше +10'. Легкие материи пришлось заменить практичными шерстяными вещами.

«Мисс Мира» предусматривает множество протокольных мероприятий и выступлений. Как итог: 4 огромных чемодана и ручная кладь, в которые вместятся 40 вечерних и коктейльных платьев, народный костюм с головным убором, 10 шляпок, 20 пар обуви. Отдельный чемодан будет полностью отдан под подарки участницам из других стран и организаторов конкурса. Анастасия собрала презенты из знаменитой белорусской продукции. Это зефир от «Красного пищевика», белорусская косметика «Белита», наборы изо льна, предоставленные Белкоопсоюзом.

Отдельное внимание таможенников, скорее всего, привлечет сабля в руках белоруски. С ней Анастасия Лавринчук будет исполнять танец для номинации «Мисс Талант».

По условиям конкурса каждая представительница «Мисс Мира» обязательно везет с собой флаг своей страны и книгу о культуре и достопримечательностях на английском языке, которые будут переданы в «Библиотеку мира».

А вот команду стилистов и визажистов Анастасия Лавринчук с собой не берет. Формат «Мисс Мира» настаивает на том, что красавицы должны уметь все делать самостоятельно, в том числе и собраться для гала-финала 14 декабря.

Подготовлено пресс-службой Национальной школы красоты