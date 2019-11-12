Black Friday глазами белорусов

Из года в год тысячи любителей распродаж с нетерпением ожидают конца ноября. Именно тогда проходит Black Friday — крупнейшее шопинг-событие в году. Магазины многие месяцы готовились к тому, чтобы 29 ноября — на этот день выпадает Чёрная пятница в 2019 году — предложить покупателям привлекательные акции и большие скидки.

Изначально Black Friday был известен только в США, но за последние годы приобрёл популярность во многих странах, в том числе и в Беларуси. Белорусы с энтузиазмом восприняли возможность поучаствовать в распродажах, проходящих в этот день, и сэкономить немалую сумму денег.

В какой части Беларуси Чёрная пятница популярнее всего? Как к распродажам относятся женщины и как мужчины? Сколько денег белорусы готовы потратить и на что? Где и когда совершают покупки белорусские потребители? Аналитики Picodi.com изучили феномен Black Friday в Беларуси и ответили на эти вопросы.

Непревзойдённый король распродаж

Чёрная пятница не является единственным событием для любителей распродаж, которое проходит в ноябре. 11 ноября проводится Всемирный день шопинга, известный также как День холостяка. Этот праздник зародился в Китае и притягивает любителей распродаж в основном из Азии.

Большей популярностью в Беларуси пользуется Black Friday. Из всех респондентов, которые участвовали в ноябрьских распродажах, 62% совершали покупки именно в Чёрную пятницу. 35% отправились на распродажи как в Чёрную пятницу, так и во Всемирный день шопинга. Лишь 3% опрошенных посвятили время покупкам только 11 ноября.

Ажиотаж вокруг скидок в белорусских городах

Жители некоторых городов Беларуси ожидают Black Friday больше остальных. В количественном выражении больше всего покупок совершалось из Минска. Однако самый сильный всплеск покупательской активности в прошлогоднюю Чёрную пятницу (по сравнению с обычной пятницей) был отмечен в Витебске, Бресте и Могилёве.

Женщины и мужчины в Чёрную пятницу

Мужчины проявляют больше интереса к распродажам: 68% опрошенных белорусов примут участие в распродажах Black Friday, что на 5% больше, чем покупателей-женщин. Также мужчины во время Чёрной пятницы тратят в три раза больше денег, чем женщины. Согласно результатам проведённого опроса, среднестатистические белорусы готовы потратить 312 рублей, а белоруски — 110 рублей. Это обстоятельство объяснимо тем, что в тройку популярных среди мужчин покупок на Black Friday входит электроника. Женщины в Чёрную пятницу приобретают в основном одежду, обувь и косметику с парфюмерией.

Но женщины в среднем покупают больше товаров: 3,8 против 3,5 у мужчин. Кроме того, они посвящают покупкам на 35% больше времени.

Главная идея Black Friday — скидки, а они бывают разные. Тут мужчины и женщины проявили солидарность. Опрошенные белорусы утверждают, что их любимый вид скидок — бóльшая скидка, но на ограниченный ассортимент. На втором месте — менее высокая скидка, но на все товары магазина. Третье место досталось скидочному купону или промокоду.

В интернете нет очередей

С каждым годом растёт популярность покупок через интернет. 19% опрошенных белорусов планируют во время Чёрной пятницы совершать покупки только онлайн, 50% ответило, что присмотрится к распродажам как в интернете, так и в торговых центрах, а 31% отправится только в торговые центры.

Одна из причин, почему покупатели отдают предпочтение онлайн-покупкам, — очереди в кассах во время крупных распродаж. В некоторых странах это настолько существенная проблема, что там появились специальные брошюры с рекомендациями, как пережить многочасовое стояние в очередях во время Чёрной пятницы. Но далеко не все готовы много времени проводить в очередях. Среди белорусских респондентов 12% мужчин и 25% женщин заявили, что готовы отказаться от покупки, если ждать в очереди придётся слишком долго.

Покупатели, которые совершают покупки через интернет, делают это без очередей и в удобное время. 63% опрошенных белорусов признались, что занимаются онлайн-шопингом на работе. Это подтверждается также статистическими данными Picodi.com о прошлогодней Чёрной пятнице — пик покупательской активности пришёлся тогда на 10:00 и 11:00.

Методология

Исследование было проведено на основании архивных статистических данных платформы Picodi.com и опроса, проведённого в период с 9 по 20 октября 2019 г. в 44 странах.