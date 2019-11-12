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20. 11. 2019

В Беларуси за 10 месяцев построили 32 тыс. квартир

В январе – октябре 2019 года белорусские организациями всех форм собственности построили 32,2 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 2 882,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, сообщили Телеграфу в Национальном статистическом комитете.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий введено в эксплуатацию 1 100,8 тыс. квадратных метров общей площади, в том числе с использованием господдержки построено 774,1 тыс. квадратных метров.

На селе введено в эксплуатацию 971 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
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