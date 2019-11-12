Беларусь и Россия не смогли согласовать все дорожные карты интеграции

Премьер-министры Беларуси и России Серей Румас и Дмитрий Медведев 19 ноября не смогли снять все разногласия по интеграционным дорожным картам. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров в Москве.

По его словам, всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Оставались несогласованными около 40 мероприятий, из них в ходе переговоров были согласованы не менее половины, передает БелТА.

Сергей Румас отметил, что не менее 20 интеграционных дорожных карт уже готовы к подписанию. Среди неурегулированных вопросов – рынок нефти и газа.

Дмитрий Медведев не исключил, что главам правительств понадобится еще раз провести переговоры по интеграционным дорожным картам до встречи президентов двух стран 8 декабря.

Российский премьер пояснил, что некоторые из сохраняющихся разногласий носят чисто технический характер, а некоторые касаются достаточно серьезных вопросов.