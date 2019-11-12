Футболисты минского «Динамо» провели фотосессию на главном стадионе Беларуси

В фотосессии приняли участие Алексей и Олеся Гавриловичи, Дмитрий и Анастасия Ятченко, бразилец Данило и его жена Анна. Каждая пара примеряла на себя новые образы коллекции бренда.

В минском «Динамо» отметили: таким оригинальным проектом хотелось показать, что футболисты – не только спортсмены, но и личности, у которых есть семьи и чувства.

- Мы попытались раскрыть их не как игроков, заботящихся только о своей карьере, а как обычных людей, гардероб которых не ограничен спортивными майками и гетрами, - рассказал начальник отдела маркетинга «Динамо» Денис Сорокин.

Местом для реализации задумки послужил главный стадион Беларуси – Национальный олимпийский стадион «Динамо». С этой ареной у клуба многое связано. На ней минское «Динамо» проводит домашние матчи и связывает с ней свое будущее на долгие годы. Руководство «Динамо-Минск» не раз отмечало, что стадион важно воспринимать не только как место для игры в футбол, но и как неотъемлемую часть клуба.

«Преобразить» футболистов помог бренд одежды Medicine. В этом году компания стала официальным партнером минского «Динамо» и выразила огромное желание реализовать идею, непривычную для белорусской спортивной среды.

- Нестандартные кейсы — это всегда хороший вызов для брендов, - прокомментировала начальник отдела маркетинга, Юлия Сухая. - С помощью фотосессии и нашей коллекции надеемся напомнить каждому: мы все можем быть совершенно разными, но нас объединяет любовь, традиции и стремление всегда быть со своей семьей, как бы далеко от нее мы не находились. Выражаем огромную благодарность «Динамо-Минск» за партнерство и сотрудничество.